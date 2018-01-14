Глава СК РФ выступает за внесудебный порядок закрытия экстремистских сайтов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым усилить борьбу с террористическими и экстремистскими организациями в интернете с учетом фактов выезда экстремистски настроенной молодежи из РФ в горячие точки.

"Для блокировки экстремистских сайтов мною на оперативных совещаниях, проведенных в федеральных округах, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роскомнадзором, - заявил Бастрыкин в интервью "Российской газете". - И оперативно направлять туда полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в интернете противоправной информации".

По его словам, "как правило, это текстовые и аудиовизуальные материалы, связанные с деятельностью международных террористических организаций, а также призывы оказывать финансовую помощь террористическим группам с указанием номеров мобильных телефонов, электронных кошельков и иных платежных реквизитов".

Глава СК напомнил, что действующий порядок предусматривает блокировку сайтов лишь по решению суда, что требует определенного времени, в течение которого ресурс будет продолжать работать. "Может, целесообразно принять более оперативный механизм блокировки таких сайтов?" - предложил Бастрыкин, приведя в качестве примера внесудебный порядок включения информации в список экстремистских материалов, существующий в КНР.