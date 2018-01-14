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В Калужской области открыли женский монастырь в честь иконы Калужской Божией Матери

Общество
14 января, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

В монастыре, который сейчас располагается в здании сельской школы, живут десять монахинь, в ближайшее время в усадьбе Кольцово планируется создать подворье

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Открытие женского монастыря в честь иконы Калужской Божией Матери состоялось в деревне Ждамирово Калужской области на месте обретения иконы, по легенде спасшей Калугу от чумы, холеры и остановившей армию Наполеона. В торжественном мероприятии в воскресенье приняли участие губернатор региона Анатолий Артамонов и Митрополит Калужский и Боровский Климент.

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Указ о создании монастыря был издан Священным Синодом РПЦ 28 декабря 2017 года на основе подворья Черноостровского монастыря, действовавшего в Ждамирове с 2006 года. Неподалеку от него в 1748 году была обретена икона Калужской Божией Матери, которая считается покровительницей Калужской земли. В 1760 для иконы на месте деревянного был построен каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы, который стал центром новой обители.

"У нас сегодня в области появился новый монастырь. Благодаря неустанным трудам владыки, митрополита и всех, кто вместе с ними трудится <…>, у нас есть более 40 монастырей. И это в два раза больше, чем было до революции 1917 года", - сказал Артамонов. В рамках торжественного мероприятия Митрополит Калужский и Боровский Климент совершил в храме Рождества Пресвятой Богородицы Божественную литургию.

Икона Калужской Божией Матери считается одной из наиболее почитаемых в Калуге. Ей приписывают избавление Калуги от эпидемий чумы (1771 года) и холеры (1898 год), а также избавление Калужской земли от нашествия армии Наполеона.

Сейчас монастырь, в котором живут десять монахинь, располагается в здании сельской школы, в нем действует воскресная школа, в которой обучается около 70 человек. В ближайшей перспективе планируется создание подворья монастыря в усадьбе Кольцово.

По данным правительства региона, новый монастырь стал девятым в Калужской митрополии и седьмым в Калужской епархии. Кроме этого в в области существуют два ставропигиальных монастыря: Оптина пустынь и Шамордино, а также почти 30 скитов, монастырских и архиерейских подворий.

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