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Кадетская школа в Люберцах будет закрыта до 21 января

Общество
14 января, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Решение о дополнительных каникулах принято в связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников учебного заведения, сообщил глава города Владимир Ружицкий

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Кадетская школа в Люберецком городском округе Подмосковье, сорок учеников которой были госпитализированы с симптомами пищевой токсикоинфекции, будет закрыта на дополнительные каникулы с 15 до 21 января.

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Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

"В связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников кадетской школы городского округа Люберцы острой кишечной инфекцией, принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы", - сказал он.

Помимо детей, в больницы Люберецкого и Балашихинского городского округов и Раменского района были госпитализированы шесть взрослых. Пострадавшим ученикам от 8 до 16 лет, клинические симптомы интоксикации у них начали появляться в ночь на 13 января.

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