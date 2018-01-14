Кадетская школа в Люберцах будет закрыта до 21 января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Кадетская школа в Люберецком городском округе Подмосковье, сорок учеников которой были госпитализированы с симптомами пищевой токсикоинфекции, будет закрыта на дополнительные каникулы с 15 до 21 января.

Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

"В связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников кадетской школы городского округа Люберцы острой кишечной инфекцией, принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы", - сказал он.

Помимо детей, в больницы Люберецкого и Балашихинского городского округов и Раменского района были госпитализированы шесть взрослых. Пострадавшим ученикам от 8 до 16 лет, клинические симптомы интоксикации у них начали появляться в ночь на 13 января.