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Ежегодный забег в старый Новый год собрал во Владимире две тысячи Дедов Морозов

Общество
14 января, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Мероприятие проводится уже семь лет подряд, сообщили в пресс-службе администрации города

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Традиционный забег Дедов Морозов собрал в воскресенье во Владимире почти 2 тыс. участников. Семьи в праздничных костюмах, ветераны спорта и даже домашние животные пробежали дистанцию в 600 м по маршруту от Золотых Ворот до Соборной площади, сообщили в пресс-службе администрации Владимира.

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"Сегодня во Владимире состоялся традиционный забег Дедов Морозов. На старт вышли около 2 тысяч участников. Многие горожане бежали всей семьей, наблюдались даже домашние собаки в новогодней амуниции", - сказали в пресс- службе. В мэрии добавили, что владимирские Деды Морозы в сопровождении Снегурочек бегают от Золотых ворот до Соборной площади вот уже семь лет подряд. В этот раз на дистанцию вышло на 500 человек больше, чем в 2017 году.

Организаторы мероприятия выявили самых быстрых, юных, нарядных и активных участников забега. Самым опытным Дедом Морозом уже не в первый раз признали 82-летнего ветерана владимирского спорта Анатолия Митрофанова.

Поздравляя участников, глава администрации Владимира Андрей Шохин отметил, что первый в России новогодний забег Дедов Морозов состоялся именно во Владимире. Тогда отметить старый Новый год столь необычным образом собралось всего несколько сотен человек. Теперь же в забегах в новогодних костюмах участвуют тысячи жителей российских городов по всей стране.

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