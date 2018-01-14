Ежегодный забег в старый Новый год собрал во Владимире две тысячи Дедов Морозов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Традиционный забег Дедов Морозов собрал в воскресенье во Владимире почти 2 тыс. участников. Семьи в праздничных костюмах, ветераны спорта и даже домашние животные пробежали дистанцию в 600 м по маршруту от Золотых Ворот до Соборной площади, сообщили в пресс-службе администрации Владимира.

"Сегодня во Владимире состоялся традиционный забег Дедов Морозов. На старт вышли около 2 тысяч участников. Многие горожане бежали всей семьей, наблюдались даже домашние собаки в новогодней амуниции", - сказали в пресс- службе. В мэрии добавили, что владимирские Деды Морозы в сопровождении Снегурочек бегают от Золотых ворот до Соборной площади вот уже семь лет подряд. В этот раз на дистанцию вышло на 500 человек больше, чем в 2017 году.

Организаторы мероприятия выявили самых быстрых, юных, нарядных и активных участников забега. Самым опытным Дедом Морозом уже не в первый раз признали 82-летнего ветерана владимирского спорта Анатолия Митрофанова.

Поздравляя участников, глава администрации Владимира Андрей Шохин отметил, что первый в России новогодний забег Дедов Морозов состоялся именно во Владимире. Тогда отметить старый Новый год столь необычным образом собралось всего несколько сотен человек. Теперь же в забегах в новогодних костюмах участвуют тысячи жителей российских городов по всей стране.