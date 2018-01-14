Глава СК предлагает упорядочить выезд молодежи на учебу в теологические заведения за рубеж

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предлагает упорядочить выезд молодежи на учебу в зарубежные исламские теологические заведения для пресечения экстремизма.

"В целях пресечения экстремизма следует упорядочить выезд российской молодежи, исповедующей ислам, на учебу в зарубежные теологические учебные заведения", - сказал он в интервью "Российской газете".

"Кроме того, учитывая имеющиеся факты выезда из России в "горячие точки" радикально настроенных лиц (и въезда оттуда), в первую очередь из числа молодежи, необходимо принять дополнительные меры к исправлению ситуации", - сказал он.

Бастрыкин также считает необходимым усилить антиэкстремистскую работу с участием представителей Минобрнауки, МВД, Роскомнадзора, Росмолодежи и Роспечати. "Шире привлекать общественность и средства массовой информации, молодежные и студенческие организации, волонтеров, преподавательский состав вузов, а в наиболее проблемных регионах - инициировать профилактическую работу на уровне школ", - сказал он.