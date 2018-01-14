Бастрыкин считает, что на телевидении должно быть меньше демонстрации насилия

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что для противодействия попыткам дестабилизации обстановки в России необходима продуманная информационная политика, а в телепрограммах должно быть меньше демонстрации насилия.

"В целях противодействия различного рода попыткам дестабилизировать обстановку в стране необходима продуманная и последовательная концепция информационной политики", - сказал он в интервью "Российской газете".

"Представляется важным определиться с пределами цензурирования в России глобальной сети интернет и средств массовой информации, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации", - добавил он.

При этом, по мнению Бастрыкина, "на государственных и общественных телеканалах важно сократить в телепрограммах объемы демонстрации насилия и агрессии".

Председатель СК также считает целесообразным "провести специальные слушания на площадке Госдумы с привлечением экспертов, представителей мусульманских конфессиональных организаций, проповедующих цивилизованный, мирный ислам". Такие слушания, по его словам, "позволят разоблачить истинные цели и намерения исламских экстремистов, опровергнуть их теоретические подходы, противоречащие реалиям современного мира и коренным интересам исламских стран".