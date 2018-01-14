Бастрыкин рассказал, что некоторые свои книги издает за свой счет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что он издает некоторые свои книги за свой счет.

"Сегодня писать книги - дело накладное, некоторые из своих книг я издаю за свой счет, заключая соответствующие договоры, и тут уж правильнее говорить не о доходах, а о моих расходах", - сообщил он в интервью "Российской газете".

По словам Бастрыкина, гонорары от книг невелики.

"Доход от моих трудов для меня лично невелик, например, в 2016 году, если быть точным, мои гонорары составили 401 тыс. 623 рубля 9 копеек. А уж какой доход от продажи моих книг получает издатель, это не ко мне вопрос", - добавил он.