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Бастрыкин рассказал, что некоторые свои книги издает за свой счет

Общество
14 января, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

По словам главы СК, его гонорары от книг невелики

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что он издает некоторые свои книги за свой счет.

"Сегодня писать книги - дело накладное, некоторые из своих книг я издаю за свой счет, заключая соответствующие договоры, и тут уж правильнее говорить не о доходах, а о моих расходах", - сообщил он в интервью "Российской газете".

По словам Бастрыкина, гонорары от книг невелики.

"Доход от моих трудов для меня лично невелик, например, в 2016 году, если быть точным, мои гонорары составили 401 тыс. 623 рубля 9 копеек. А уж какой доход от продажи моих книг получает издатель, это не ко мне вопрос", - добавил он.

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