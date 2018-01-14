СК РФ предлагает ужесточить наказание за невыплату зарплаты

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступает за ужесточение наказания за невыплату заработной платы, но освобождать неплательщиков от ответственности в случае погашения ими задолженности.

"Мы предлагаем увеличить санкцию части второй статьи 145.1 УК РФ, предусмотрев возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до четырех лет, что, изменив категорию преступления, даст возможность осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия этих преступлений", - сказал он в интервью "Российской газете".

Сейчас часть 2 статьи 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы") предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Вместе с тем Бастрыкин сообщил, что по этой категории уголовных дел следователи стремятся добиться в первую очередь возмещения ущерба потерпевшей стороне. "С учетом этого предлагаем предусмотреть в качестве основания для освобождения от уголовной ответственности руководителя организации или работодателя - физического лица погашение ими в полном объеме просроченной задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям, пособиям и иным социальным выплатам до окончания предварительного расследования", - сказал председатель СК.

Он сообщил, что в 2017 году в отношении руководителей предприятий, являвшихся злостными неплательщиками заработной платы, расследовалось 2777 уголовных дел. Завершено расследование 1449 уголовных дел, что на 68% больше, чем в 2016 году. В ходе следствия по уголовным делам, производство по которым окончено, установлен ущерб в размере 4,2 млрд рублей. "Но самое важное, что в результате мер, принятых следствием, нам удалось увеличить более чем на четверть сумму возмещенного ущерба, которая составляет 3,2 млрд рублей, а это почти 78%", - сказал Бастрыкин.

Помимо этого, добавил он, по ходатайству следователей наложен арест на имущество на сумму свыше 1 млрд рублей, что более чем в два раза больше, чем в 2016 году. "Я регулярно собираю совещания по этому вопросу, и спрос с руководителей следственных подразделений в субъектах, которые недостаточно серьезно относятся к организации расследования таких уголовных дел, очень высокий", - сказал глава СК.

По его словам, большинство случаев невыплат зарплат приходятся на предприятия обрабатывающей сферы, строительства и добывающие компании, меньше всего - в бюджетной сфере.

"Большинство случаев задолженности связано не с работой бюджетных организаций, а, как ни странно, с деятельностью больших, в том числе добывающих, компаний", - отметил глава СК. В общем объеме просроченной задолженности по зарплате 42% приходится на обрабатывающие производства, 28% - на строительство, 11% - на добычу полезных ископаемых. Есть проблемы с зарплатами и в сфере ЖКХ, отметил Бастрыкин.

"Парадокс: граждане исправно платят по счетам управляющих компаний, содержимое недр нашей страны успешно реализуется, а зарплата работникам в этих хозяйствующих субъектах не выплачивается", - заметил Бастрыкин.

Он назвал негативной традицией в добывающих отраслях задерживать, а то и вовсе не выплачивать зарплату вахтовикам. "Расчет простой: уехал работник после окончания вахты - и пусть попробует на расстоянии добиться соблюдения своих прав. Добьется - выплатят, нет - ну и ладно, "простят" ему зарплату", - отметил Бастрыкин.

В 2017 году СК расследовал почти 2777 уголовных дел в отношении руководителей предприятий, на которых систематически задерживают зарплаты, завершено расследование почти половины из них. Ущерб по делам, где завершено расследование, - 4,2 млрд рублей. В ходе следствия возмещен ущерб в 3,2 млрд рублей или 78%.