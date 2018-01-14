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Губернатор Петербурга считает возможным сохранение старых уличных табличек рядом с новыми

Общество
14 января, 21:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, января. /ТАСС

Городскому комитету по культуре поручено отработать этот вопрос вместе с заинтересованными исполнительными органами, сообщил Георгий Полтавченко

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко признал возможным сохранение старых табличек домов на переименованных улицах. Об этом сообщается в ответе губернатора на запрос депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева, опубликованном на сайте городского правительства.

"В целях сохранения особо ценных исторически сложившихся наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети на номерных знаках домов, размещающихся совместно с указателями улиц, площадей и так далее, могут быть отображены как исторические, так и фактически существующие наименования", - отмечено в ответе Полтавченко.

Губернатор также подчеркнул, что городскому комитету по культуре поручено отработать этот вопрос вместе с заинтересованными исполнительными органами.

Ранее Полтавченко в интервью ТАСС на вопрос об отношении к возвращению дореволюционных названий, в частности, к переименованию Советских улиц в Рождественские, сказал, что возвращать надо названия, которые "живы в народной памяти, связаны с образом Петербурга". Советские улицы, отметил губернатор, носили название Рождественских 130 лет, а изначальные названия этих улиц не прижились, их сейчас помнят только краеведы.

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