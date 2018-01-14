Абэ почтил в Каунасе память японского дипломата, спасшего тысячи евреев от нацистов

ВИЛЬНЮС, 14 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Память японского дипломата Тиунэ Сугихара (1900-1986), спасшего от нацистов тысячи евреев, почтил в Каунасе находившийся в Литве с визитом премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил МИД Литвы, глава которого Линас Линкявичюс сопровождал в воскресенье Абэ в поездке в Каунас.

Как отметил премьер-министр, совершенное Сугихарой "является уроком для живущих в современном мире, в котором перед правовым государством и правовыми принципами встают различные вызовы".

Абэ побывал в доме, в котором работало консульство Японии, осмотрел развернутую в нем экспозицию, в том числе кабинет, стол, за которым трудился дипломат, пишущую машинку, на которой печатались "визы на жизнь".

В 1939-1940 годах Сугихара работал в Каунасе, который был тогда столицей Литвы, вице-консулом японской дипломатической миссии. Вопреки указаниям из Токио он, рискуя не только карьерой, но, пожалуй, и жизнью, в июле-августе 1940 года выдал более двух тысяч японских транзитных виз еврейским беженцам из Польши, Германии и Литвы. Их называли "визы на жизнь", что полностью подтвердилось после оккупации Прибалтики фашистскими войсками. Выдачу "виз на жизнь" Сугихара не прекратил даже после того, как все диппредставительства в Каунасе были закрыты, а последние проездные документы он подписывал на железнодорожной платформе, садясь в поезд и покидая Литву.

Визы имели семейный характер, благодаря чему от преследования нацистов смогли спастись от 6 до 10 тыс. человек. В Израиле Сугихаре присвоено почетное звание Праведника мира.