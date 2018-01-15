Медведев вручит премии правительства в области СМИ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев вручит в понедельник премии правительства РФ в области средств массовой информации, присужденные за 2017 год, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Как ранее рассказала пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, "традиционно одна из десяти премий присуждается по предложению председателя правительства". В этот раз Дмитрий Медведев предложил отметить посмертно Даниила Дондурея, бывшего главного редактора журнала "Искусство кино" за продвижение гуманистических ценностей в СМИ".

Как сообщает официальный сайт кабинета министров, лауреатами премий стали четыре соискателя и пять коллективов соискателей. Размер каждой премии - 1 млн рублей. Отмечены, в частности, ведущий телевизионной передачи "В мире животных" Николай Дроздов "за особый вклад в развитие средств массовой информации, бессменное ведение телепередачи "В мире животных"; Маргарита Лянге (президент межрегиональной общественной организации "Гильдия межэтнической журналистики") "за серию публикаций по проблемам межэтнических отношений"; Игорь Свинаренко "за цикл публицистических произведений, ставших знаковыми в истории современной российской журналистики"; Николай Картозия (гендиректор ООО "Телекомпания Пятница") "за новые творческие форматы телевидения".

Также премии получат коллектив "Первого канала" (гендиректор Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора Александр Файфман, главный режиссер Роман Бутовский) "за организацию трансляции военно-морского парада в г. Санкт-Петербурге, приуроченного ко Дню Военно-Морского Флота"; коллектив Красноярского информационного телевидения ТВК - 6 канал "за многолетнюю работу по развитию качественного регионального телеканала"; группа сотрудников отдела происшествий АО "Коммерсантъ" "за опубликованную в течение года серию репортажей и расследований, посвященных борьбе с преступностью и коррупцией"; сотрудники некоммерческого партнерства в сфере развития образовательного потенциала граждан "Редакционно-издательский дом "ПостНаука" "за популяризацию научных знаний и просветительскую деятельность" и сотрудники АНО содействия благотворительной и добровольческой деятельности "Информационный портал "Такие дела" "за создание нового формата информационного портала по поддержке и развитию благотворительности в России".

Премии правительства в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ за публикации на русском языке. Премии направлены на развитие медиа и стимулирование профессиональной деятельности в этой области. Выдвижение кандидатов в лауреаты премий производится общественными организациями, организациями в сфере средств массовой информации, лауреатами премий и Советом по присуждению премий правительства в области СМИ.