СК РФ: выявленный ущерб от налоговых преступлений в РФ за 5 лет превысил 220 млрд руб.

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Эффективность выявления и расследования налоговых преступлений в России растет. Об этом ТАСС рассказали в Следственном комитете РФ, которому 7 лет назад были переданы полномочия по расследованию налоговых дел.

"Число уголовных дел по налоговым преступлениям за пять лет растет, также растет и доля возмещаемого ущерба от налоговых преступлений", - сообщили в СК.

В 2012 году было возбуждено 1,291 тыс. уголовных дел, в 2013 году - 1,655 тыс., в 2016 году - 3,111 тыс., за 9 месяцев 2017 года - 2,428 тыс. уголовных дел. "О повышении эффективности выявления налоговых преступлений свидетельствует и рост устанавливаемого ущерба - с 33,3 млрд руб. в 2013 году до 65 млрд руб. в 2016 году. Установленный ущерб от налоговых преступлений за 9 месяцев прошлого года составил 57,6 млрд руб.", - отметили в СК.

Всего за пять лет выявлен ущерб на более чем 220 млрд руб..

Реформа налоговых расследований

В СК отметили, что с передачей полномочий по налоговым преступлениям во всех его следственных органах была введена специализация следователей, на базе учебных заведений СК организовано обучение сотрудников по специальной программе, посвященной особенностям расследования преступлений в сфере налогообложения. В центральном аппарате создано отдельное подразделение процессуального контроля за расследованием налоговых преступлений, а в крупных территориальных управлениях созданы отделы по расследованию налоговых преступлений. которых на сегодня уже 11.

С декабря 2011 года уголовные дела о налоговых преступлениях могли возбуждаться лишь по материалам налоговых органов. По инициативе Следственного комитета в 2014 году была частично восстановлена возможность возбуждения уголовных дел по материалам других ведомств, в том числе полиции. "Большая часть налоговых махинаций, несмотря на это, по-прежнему выявляется налоговыми органами", - подчеркнули в СК.

Механизм работы с ФНС

В СК подчеркнули, что развитие взаимодействия с ФНС позволило перевести борьбу с налоговой преступностью на качественно иной уровень. Камнем преткновения были различия в налоговом и уголовном законодательстве - далеко не все налоговые правонарушения можно толковать как уголовные деяния. "В феврале 2012 года было подписано соглашение о взаимодействии с ФНС, после чего несколько лет совершенствовалась практика борьбы с нарушениями в налоговой сфере", - отметили в СК.

За 7 лет ведомство получило почти 60 тыс. материалов о возможных налоговых преступлениях, по 15 тыс. из них были возбуждены уголовные дела. Вместе с тем взаимодействие с налоговой службой стало более качественным. Если в 2011-2013 годах уголовное дело возбуждалось по каждому шестому поступившему для проверки материалу (в среднем по 1,5 тыс. уголовных дел в год), то по итогам 9 месяцев 2017 года - почти по каждому второму.

Возмещение ущерба

Как отметили в СК, показателем эффективности стал рост возмещаемого ущерба бюджету. В общей сложности за 7 лет СК возместил ущерб от налоговых преступлений на 108 млрд рублей (из них за последние 5 лет - на 102,5 млрд руб.). В 2016 году в ходе следствия удалось возместить 50% установленного ущерба, за 9 месяцев прошлого года - 56%.

Кроме того, вырос показатель арестованного в целях возмещения ущерба имущества - с 2,3 млрд руб. в 2013 году до 7,9 млрд руб. в 2016 году. По итогам 9 месяцев прошлого года этот показатель составил 8,8 млрд руб.

Сложные схемы

Помимо возмещения ущерба, напомнили в СК, одной из главных задач, которые ставит председатель СК РФ Александр Бастрыкин, является выявление наиболее сложных схем налоговых преступлений. Знаковыми стали изданные в июне 2017 года совместные методические рекомендации СК и ФНС. Они содержат признаки различных схем ухода от налогов: имитация хозяйственных связей с фирмами-однодневками, применение фиктивных сделок, искусственное дробление бизнеса, необоснованное применение налоговых льгот, подмена одного видов договора другим и так далее.

В СК добавили, что во всех регионах созданы рабочие группы из числа сотрудников СК, ФНС и МВД, а на федеральном уровне действует межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия преступлениям в сфере налогообложения, куда входят представители СК, ФНС, МВД и Генпрокуратуры.

Согласно российскому законодательству, в случае возмещения ущерба от неуплаты налогов уголовное дело прекращается на стадии следствия, а доследственная проверка завершается отказом в возбуждении уголовного дела. Ранее глава СК предложил распространить этот механизм и по делам о невыплате зарплат.