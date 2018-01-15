Детская школа программирования из Саранска откроет представительство в Астане

ПЕНЗА, 15 января. /ТАСС/. Детская школа программирования "Софтиум", являющаяся резидентом Агентства инновационного развития Республики Мордовия, откроет представительство в столице Казахстана Астане. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского Агентства.

"Детская школа программирования "Софтиум" открывает представительство в Астане. Подписание соглашения состоялось в начале 2018 года. Проектом заинтересовались в Казахстане после проведения Центром поддержки экспорта Республики Мордовия маркетингового исследования", - отметили в пресс-службе.

Как отмечается на сайте школы программирование, открытие класса в Астане ожидается в феврале.

"Софтиум" начал работу в феврале 2017 года на базе бизнес-инкубатора "Молодежный" в Саранске. В рамках проекта дети в возрасте от шести лет изучают базовые принципы программирования, разрабатывают простые мобильные приложения и макеты сайтов. При этом каждый ученик проходит индивидуальный курс.

"Осенью (2017 года - прим. ТАСС) были открыты три класса в Нижнем Новгороде и школа по франчайзингу в Москве. В стартовый пакет по франшизе входят права на использование учебной программы, технология запуска, помощь в подборе помещения и персонала, в продвижении и разработка фирменных рекламных материалов", - отметили в Агентстве инновационного развития.