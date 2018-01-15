Сотрудников дежурных служб СИЗО Москвы на 100% обеспечили видеорегистраторами

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Московские СИЗО на 100% обеспечили видеорегистраторами для улучшения качества надзора за спецконтингентом и контроля за несением службы личным составом. Об этом сообщил начальник УФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз на коллегии по итогам работы за 2017 год.

"Благодаря ФСИН мы добились стопроцентного обеспечения сотрудников видеорегистраторами. В настоящее время для осуществления надзора используются 794 персональных видеорегистратора", - сообщил глава УФСИН.

Из них 695 уже используются сотрудниками службы режима и других служб, 99 регистраторов находятся в резерве.