Катрин Денёв прокомментировала подписанное ею открытое письмо в защиту свободы отношений

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Известная французская актриса Катрин Денёв выступила с обращением по поводу подписанного ею открытого письма в защиту настойчивых ухаживаний, вызвавшего бурную полемику в обществе. На страницах газеты Liberation она рассказала, почему поддержала и продолжает поддерживать авторов письма, принеся извинения всем тем, кто столкнулся с домогательствами и кого это письмо могло оскорбить.

Актриса заявила, что считает необходимым сделать пояснения, касательно своих мотивов и истинного смысла послания в свете появления множества негативных откликов. В частности, на прошлой неделе французские феминистки обвинили Денёв и всех подписавшихся под текстом в "банализации сексуального насилия" и необоснованной критике феминизма.

"Очевидно, ничто в тексте не указывает на то, что домогательства - это хорошо. В противном случае я бы его не подписала", - пояснила Денёв. Актриса также призналась, что ее подкупила сильная энергия, которая исходила от письма, хотя и она не считает его полностью справедливым.

"Я братски поддерживаю всех жертв этих злодеяний, которые могли почувствовать себя оскорбленными из-за этого послания, опубликованного в газете Le Monde, - сказала она. - Лишь им и только им я приношу свои извинения".

Защита искусства

"Да, я люблю свободу. Но мне не нравится эта особенность нашего времени, когда любой чувствует себя вправе судить, разрешать споры и обвинять кого-то. Времена, когда простое обвинение в соцсети ведет к наказанию, отставке, и, особенно, зачастую линчеванию в СМИ", - отметила актриса.

"Актера могут вырезать из фильма при помощи цифровых инструментов, директор крупного нью-йоркского института может уйти в отставку из-за того, что потрогал кого-то за попу 30 лет назад без дальнейших поползновений, - пишет она. - Я ничего не оправдываю и не сужу о том, виновны ли эти люди, у меня нет на то полномочий. И мало у кого они есть".

Денёв также назвала стремление защитить искусство одним из мотивов для подписания коллективного обращения. По ее словам, существует "опасность зачисток" в самых разных сферах.

"Что теперь, сжечь произведения маркиза де Сада в издании "Библиотеки Плеяды"? Объявить Леонардо да Винчи художником-педофилом и стереть его работы? Убрать Гогена из музеев? - задается вопросом актриса. - От такой атмосферы цензуры я просто теряю дар речи и беспокоюсь за будущее нашего общества".

"Что приводит к травмирующим и неприемлемым ситуациям, так это власть, положение в иерархии или возможность оказывать влияние, - сказала Денёв, напомнив, что сама была свидетелем весьма "деликатных" ситуаций. - "Клетка" захлопывается, когда уже не получается сказать "нет" без риска потерять работу или подвергнуться унижению и грубым насмешкам".

"Я надеюсь, что решение будет найдено в образовании наших сыновей и дочерей. А впоследствии и в организации учета фактов домогательства на предприятиях, чтобы, если все будет доказано, за этим следовало бы неминуемое наказание. Я верю в правосудие", - подчеркнула она.

Скандальное письмо

Открытое письмо, озаглавленное "Мы выступаем за свободу приставать, как неотъемлемую часть сексуальной свободы", было опубликовано 8 января в газете Le Monde. Его подписали 100 женщин, в том числе и Катрин Денёв. Авторы текста подчеркивают, что преступления вроде изнасилования должны наказываться, однако кампания в защиту жертв домогательств переросла в откровенную травлю мужчин. Они указывают на то, что сейчас устанавливается "климат тоталитарного общества", где из людей выбивают "публичное признание", а также происходит "вторжение самопровозглашенных прокуроров в частную жизнь".

По мнению авторов обращения, "подобная лихорадка отнюдь не способствует укреплению независимости женщин". Напротив, убеждены они, "это служит интересам врагов сексуальной свободы, религиозных экстремистов". "Мы выступаем за свободу приставать, поскольку это неотъемлемая часть сексуальной свободы", - говорится в заключительной части обращения.