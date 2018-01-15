Туристические бренды в 2018 году разработают для 14 малых городов Тульской области

ТУЛА, 15 января. /ТАСС/. Проект "Бренды малых городов" стартовал в понедельник в Тульской области. Для 14 малых городов разработают логотипы, в которых будут отражены туристические и инвестиционные возможности этих территорий, сообщил председатель комитета по развитию туризма региона Владимир Аллахвердов.

"Сегодня в Тульской области стартовал проект "Бренды малых городов". Он является очередным этапом реализации долгосрочной работы по развитию экономики за счет расширения туристического потока и привлечения инвестиций. Логотипы разработают для 14 малых городов, творческий конкурс будет проведен в течение первого квартала 2018 года. Решение о выборе бренда примут сам жители путем открытого голосования в сети Интернет", - приводит слова Аллахвердова пресс-служба областного правительства.

Бренды планируется создать для таких городов и поселков городского типа, как Суворов, Белев, Арсеньево, Архангельское, Венев, Волов, Дубна, Заокский, Куркино, Одоев, Плавск, Теплое, Чернь и Ясногорск.

Параллельно с творческими конкурсами в малых городах будут проходить стратегические сессии с участием жителей, представителей турбизнеса, экспертов Национальной ассоциации специалистов событийного туризма.

"Каждый город из этого списка имеет уникальный потенциал. В Белеве, например, производят знаменитую яблочную пастилу и кружева, в Одоеве - филимоновскую глиняную игрушку, в Суворове есть минеральные воды... Есть возможности развивать культурно-познавательный, религиозный, этнографический, гастрономический, событийный, лечебно-оздоровительный и рекреационный туризм. Цель стратегических сессий - наметить и обсудить перспективы развития каждого города", - отметил Аллахвердов.

По данным пресс-службы, в 2017 году Тульскую область посетило более 650 тысяч туристов, что на 12% больше, чем в 2016 году. Стоит задача увеличивать этот показатель на 10-15% ежегодно. На территории региона действует более 300 туристических фирм, 22 из которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.