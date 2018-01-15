Калужские СИЗО помогут частично разгрузить московские изоляторы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Часть заключенных московских СИЗО будет направлена в изоляторы соседней Калужской области, чтобы разгрузить столичные изоляторы. Об этом сообщил на коллегии УФСИН по Москве глава управления генерал-майор Сергей Мороз.

"По нашему предложению руководством ФСИН принято решение ежемесячно направлять из следственных изоляторов Москвы в СИЗО УФСИН по Калужской области для дальнейшего содержания осужденных, ожидающих рассмотрения апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции посредством видеоконференцсвязи", - сообщил Мороз.

Он отметил, что эта практика была опробована в СИЗО-3 (на Пресне), откуда в минувшем году было направлено в соседний регион порядка 50 человек. В этом году ее планируют внедрить во всех СИЗО Москвы. Ранее в соседние регионы начали отправлять осужденных, чьи дела уже прошли апелляционную инстанцию, но решения судов не поступили в СИЗО (за 2017 год в СИЗО соседних регионов было переведено 2,3 тыс. таких осужденных).

По данным УФСИН по Москве, на 1 января этого года перелимит в московских СИЗО составлял 19,8% - при наличии 8657 мест в столичных изоляторах содержатся 10,4 тыс. человек. Это лишь на 3% меньше, чем год назад.

Для решения проблемы УФСИН ежемесячно направляет в суды списки лиц, длительное время ожидающих рассмотрения дел судами либо у которых затягивается время получения вынесенного приговора, а в прокуратуру Москвы и СК - списки лиц, с которыми следственные действия не проводятся более двух месяцев.