Подача заявлений на участие в ЕГЭ-2018 завершится 1 февраля

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заявление на участие в ЕГЭ 2018 года необходимо подать до 1 февраля. Об этом в пятницу сообщается на официальной странице Рособрнадзора в сети "ВКонтакте".

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2018 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ", - отметили в пресс-службе.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов, добавили в ведомстве.

В заявлении можно указать любое количество предметов. Два экзамена - русский язык и математика - являются обязательными для выпускников 2018 года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта Российской Федерации. В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.