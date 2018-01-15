СМИ: штат Нью-Йорк за 10 лет потратил около $20 млн на урегулирование секс-скандалов

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Урегулирование сексуальных скандалов с участием деканов и профессоров университетов, руководителей школ и пенитенциарных учреждений, директоров различных ведомств и госпиталей обошлось штату Нью-Йорк за последние десять лет почти в $20 млн. Об этом сообщила газета New York Daily News. По сведениям издания, полученным во исполнение Закона о свободе информации, общее количество таких скандалов, урегулированных с 2008 года за счет средств налогоплательщиков штата, составило 85.

В числе наиболее затратных для казны штата "дел" газета сообщила о досудебном урегулировании заявления помощницы декана Университета города Нью-Йорка, обвинившей своего патрона в том, что тот принудил ее к сексуальному контакту, а после донимал нежеланными ласками и откровенными любовными посланиями. Женщина в конце концов пожаловалась в администрацию университета и вскоре была уволена. Длившееся несколько лет разбирательство закончилось в 2014 году выплатой пострадавшей $130 тыс.

Улаживание жалобы профессора того же университета в отношении одного из его руководителей обошлось штату в $275 тыс. Дама обвинила дирекцию этого учебного заведения в том, что та знала, но не принимала никаких мер против распоясавшегося администратора, регулярно устраивавшего женскому преподавательскому составу, именуемому им "девочками", солдафонские разборки.

"Преподаватели не раз все вместе сообщали об этом администрации, но никаких результатов не последовало", - приводит издание слова женщины-профессора, которой в итоге пришлось покинуть университет, а затем несколько лет отстаивать свои права в юридических инстанциях.

Для предотвращения судебного процесса в отношении суперинтенданта исправительного центра в Уотертауне потребовалось $400 тыс. Только на условиях выплаты такой суммы одна из служащих этот центра согласилась отозвать свой иск против старшего надзирателя, который, согласно заявлению женщины, постоянно приставал к ней с поцелуями и объятиями, а как-то пришел в ярость, когда на его конкретное предложение женщина ответила отказом.

Самым же дорогостоящим урегулированием сексуального скандала в штате за последние десять лет стал, по сведениям газеты, случай с поварихой из тюрьмы в Лейквью Шок. Ее босс так обидел ее своими домогательствами и угрозами, что она согласилась забрать свой иск против него лишь после выплаты ей $1,79 млн.

В офисе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщили, что, хотя за минувшее десятилетие и было урегулировано в досудебном порядке 85 скандалов, многие из этих дел стали завершением ранее начатых разбирательств. В офисе заверили, что власти штата очень серьезно относятся к обвинениям в совершении сексуальных домогательств. Сам губернатор не далее как в прошлую пятницу предложил принять ряд мер для борьбы со злоупотреблениями на сексуальной почве. Он, в частности, высказался за введение некоего благопристойного дресс-кода для служащих штата и за запрет конфиденциального урегулирования случаев домогательства.

"В последнее время многие женщины публично заявили о случаях сексуального домогательства, и я считаю, что это очень важный вопрос, - заявил Куомо, выступая в нью-йоркском районе Лонг-Айленд. - Думаю, что пришло время, когда мы можем провести реформы, которые нужно было бы осуществить еще десятилетия назад".