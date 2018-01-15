Администрация Мурома выделит 1 га земли для возрождения кафедрального собора

ВЛАДИМИР, 15 января. /ТАСС/. Администрация Мурома Владимирской области выделит около 1 га земли в центральной части города под строительства кафедрального собора, разрушенного в первой половине XX века. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава округа Муром Евгений Рычков.

"Сейчас проходит процедура выделения земельного участка под строительство кафедрального собора и всех прилегающих зданий. Это будет целый комплекс. Земля будет предоставлена Муромской епархии, они будут вести строительство" - сказал он.

Глава округа также уточнил, что площадь земельного участка составит около 1 га. Оформление документов по передаче земли должно завершиться к лету 2018 года, а закладка первого камня будущего храма может произойти уже в июле - августе 2018 года. "Строительство собора - это возрождение истории, истории архитектурной и истории религии. И, конечно же, я уверен, что новый храм привлечет большое количество паломников, а это является одним из ведущих направлений туризма в нашем округе", - пояснил Рычков.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы был построен в Муроме в XVI веке по распоряжению Ивана Грозного в честь взятия Казани, в нем хранились мощи святых Петра и Февронии. Как уточнили ТАСС в Муромской епархии, представители церкви и администрации округа Муром находятся в деловой переписке по вопросу передачи земли под строительства храма. Работа по подготовке проекта нового храма войдет в активную стадию после того, как РПЦ получит документы на землю.

В епархии отметили, что округу необходим большой кафедральный собор, который вместил бы всех желающих посещать службы, особенно в праздничные дни. "Сейчас кафедральным храмом является Вознесенский собор, который является приходским, и не рассчитан на весь город. Ранее на территории, где сейчас расположен городской парк, располагался собор Рождества Божьей матери, полностью разрушенный большевиками в 30-е годы прошлого века", - добавили ТАСС в епархии.