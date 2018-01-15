Поисковики установили имена пилотов подбитого в Адыгее в годы войны самолета-разведчика

МАЙКОП, 15 января. /ТАСС/. Общественники установили имена пилотов подбитого в октябре 1942 года в пригороде Майкопа советского самолета-разведчика Пе-3бис, сообщил ТАСС в понедельник руководитель рабочей группы по расследованию гибели экипажа Эдуард Цеев. Погибшими оказались пилот из Ульяновска и штурман из украинского города Каменец-Подольск.

"Самолет-разведчик, установленный по найденным фрагментам, на одном из которых выбит заводской номер мотора, был зачислен 4 сентября 1942 года в состав 27-й отдельной разведывательной эскадрильи ВВС Черноморского флота. По данным архивов, в том числе и Берлинского, Пе-3бис 4 октября 1942 года не возвратился с боевого задания по разведке войск противника на ростовском направлении. Управляли самолетом пилот Михаил Снеговский, уроженец Ульяновска, и штурман - воздушный стрелок Борис Сабадаш из украинского города Каменец-Подольск", - сказал Цеев.

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По его словам, Пе-3бис подбил хорватский летчик Цвитан Галич. В журнале боевых действий записано, что именно 4 октября с 14:00 по 15:00 по берлинскому времени на "свободную охоту" с аэродрома Майкоп вылетели хорватские пилоты. В 14:40 Галич заявил о сбитом им советском самолете в районе станицы Ханская, рассказал Цеев.

Он добавил, что самолет Пе-3бис был найден в ходе поисков другого самолета - Пе-2. "А мы ведь планировали детальное изучение обстоятельств гибели экипажа бомбардировщика Пе-2, подбитого немецко-фашистскими захватчиками в небе над Ханской в октябре 1942 года. Организовали экспедицию, за работу взялась одна из самых профессиональных на юге страны поисковых групп - Краснодарская краевая общественная поисковая организация "Кубанский плацдарм", специализирующая на поиске самолетов времен Великой Отечественной войны. Результаты нас просто ошеломили: выяснилось, что в небе над станицей Ханской в 1942 году был подбит еще и Пе-3бис №403124", - сказал собеседник агентства.

Поскольку так и не установлены имена погибшего экипажа бомбардировщика Пе-2, рабочая группа по расследованию крушения самолетов Пе-2 и Пе-3бис продолжит работу. Рабочая группа объединила представителей Общероссийского народного фронта, депутатов, ветеранов и краеведов. По словам Цеева, будут идти поиски и родственников пилотов.

Оккупация территории Адыгеи длилась чуть больше полугода - с августа 1942 по февраль 1943 года, ее освобождение осуществлялось в ходе наступательной операции Черноморской группы войск и началось в январе 1943 года, 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук, этот день считается днем окончательного освобождения Адыгеи.