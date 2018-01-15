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Власти Оренбургской области заявили о решении проблем обманутых дольщиков в 2018 году

Общество
15 января, 20:26 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 15, января. /ТАСС

Всего в регионе официально учтены пять проблемных объектов долевого строительства

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ОРЕНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Власти Оренбургской области рассчитывают решить проблемы обманутых дольщиков в 2018 году. Всего в регионе пять проблемных объектов, сообщили в понедельник в правительстве региона.

"В 2018 году планируется завершить строительство жилого дома в Нежинке и тем самым решить вопрос сразу по трем проблемным объектам, также в текущем году дорожной картой предусмотрены мероприятия по восстановлению прав дольщиков жилого дома по улице Славянской в селе Нежинка. Этот объект обеспечен страхованием гражданской ответственности застройщика", - уточнили в региональном правительстве.

Еще планируется решить вопрос с 36 дольщиками в многоквартирном доме в городе Бузулук. В конце декабря прошлого года в Оренбурге был введен в эксплуатацию семнадцатиэтажный дом на 270 квартир. Работы по возведению жилого комплекса "Северное сияние" в Оренбурге шли в течение пяти лет, а застройщику - компании "Промышленный строительный комплекс" - 14 раз продлевали разрешение на строительство.

В области впервые проблема с обманутыми дольщиками возникла в 2009 году, она была решена в 2014 году. В июне 2015 года в регионе вновь начали появляться проблемные объекты. Всего в области официально учтены пять проблемных объектов долевого строительства, по которым в реестре пострадавших дольщиков зарегистрировано 55 человек.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в регионе принят закон для защиты прав обманутых дольщиков, который предусматривает в том числе предоставление им временного жилья и права застройщику арендовать участок под строительство без торгов. Пострадавшие участники долевого строительства могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, предоставление временного жилья, оказание помощи по привлечению нового инвестора строительства, подключение многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения.

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