Фонд Кадырова подарил дом в Грозном долгожительнице из Азербайджана

ГРОЗНЫЙ, 15 января. /ТАСС/. Проживавшая в Геранбойском районе Азербайджана женщина, представившаяся как чеченка-долгожительница Мадина Алиева, получила ключи от дома в Грозном. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства Чечни.

"104-летняя Мадина Алиева получила ключи от нового дома, вместе с ней эту радость разделили круглые сироты Хаджимуратовы - 22-летний Ислам, 18-летняя Хава и 16-летняя Иман, которые будут ухаживать за престарелой женщиной. До сих пор они жили в грозненском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе.

Помощь в возвращении Алиевой на историческую родину оказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Его представители совместно с посольством России в Азербайджане решили вопрос перевозки престарелой женщины в Чечню. Она была размещена в социальном приюте в селении Алпатово.

"По словам Мадины Алиевой, она родилась и всю жизнь жила в Иордании. На склоне лет решила вернуться на родину - в Чечню, однако у нее были похищены паспорт, денежные средства, украшения. В итоге она оказалась в приюте "Сестер Матери Терезы" в городе Баку. Женщина владеет тремя языками - чеченским, русским и азербайджанским", - резюмировали в пресс-службе главы Чечни.