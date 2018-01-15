Десять малонаселенных поселков Вологодской области обеспечат интернетом в 2018 году

ВОЛОГДА, 15 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Вологодской области планирует обеспечить в 2018 году сотовой связью и интернетом как минимум десять малонаселенных поселков, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Мы обеспечили сотовой связью и интернетом 94% населения в глубинке, в селениях, где проживает от 500 человек. Сейчас за счет уже областного бюджета, за счет государственно-частного партнерства и сотрудничества с Ростелекомом мы делаем следующий шаг - начинаем строительство базовых станций в поселках, где проживают менее 500 человек. Сейчас пересмотрим проектно-сметную документацию и запустим таких станций как минимум десять", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства, поручив сформировать и утвердить список из десять подобных сел, где сотовая связь и интернет наиболее востребованы.

Ранее сообщалось, что в поселке Илезский погост Тарногского района открыли базовую сотовую станцию, которая обеспечила мобильной связью и интернетом более 400 местных жителей. Это первый проект на Северо-Западе по внедрению современных технологий в таких малонаселенных поселках, подчеркнул Кувшинников.

Строительство станции оценивалось в 977 тыс. рублей, но фактически было израсходовано на треть меньше. На выделенные бюджетные средства удалось также смонтировать антенно-мачтовое сооружение высотой 30 метров, подвести необходимую инженерную и энергетическую инфраструктуру. Как отметил глава региона, уже известно, что подобные станции будут установлены в Вожегодском, Бабаевском, Нюксенском и Бабушкинском районах.