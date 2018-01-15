Набор волонтеров для регионального чемпионата WorldSkills Russia начался в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Кампания по набору волонтеров на региональный чемпионат рабочих профессий "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia стартовала в системе АИС "Молодежь России". Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор Республиканского молодежного центра занятости "Успех" министерства труда Дагестана, руководитель координационного WorldSkills Russia в Дагестане Шамиль Магомедов.

"В системе АИС "Молодежь России" стартовала кампания по набору волонтеров для участия в организации крупнейшего чемпионата рабочих профессий - третьего регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia Дагестана", - сказал Магомедов.

По его словам, стать волонтером чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в Каспийске с 27 февраля по 1 марта 2018 года, может каждый молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет.

"Планируется набрать 100 волонтеров, которые будут помогать организаторам с транспортировкой и размещением зрителей, организацией соревновательных площадок и так далее. Им выдадут аккредитацию и специальную форму. Помимо этого, они будут обеспечены питанием и смогут бесплатно передвигаться на транспорте", - добавил собеседник агентства.

Соревнования пройдут по 27 компетенциям. В 2018 году добавились такие новые компетенции, как промышленный дизайн, управление беспилотными летательными аппаратами, мобильная робототехника, флористика, производство мебели, фотография и прикладная эстетика, сообщил Магомедов.

Организатором чемпионата выступает министерство труда и социального развития Дагестана.

WorldSkills в Дагестане

Первый региональный чемпионат WorldSkills в Дагестане прошел с 28 по 29 апреля 2016 года. Два дня 59 студентов средних специальных учебных заведений республики соревновались по 14 компетенциям.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани.