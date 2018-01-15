Родственники моряков с аргентинской подлодки провели митинг солидарности у посольства РФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Родственники членов экипажа пропавшей аргентинской подлодки San Juan провели в понедельник митинг у посольства России в Буэнос-Айресе, чтобы выразить благодарность за помощь в поисках субмарины. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

"У посольства прошел митинг солидарности, в котором приняли участие около 20 человек. Он был организован родственниками экипажа", - отметили в посольстве. По их словам, собравшиеся "выразили благодарность российскому руководству за помощь". На митинге также прозвучали гимны двух стран.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

В настоящее время ВМС Аргентины в поисках помогает российское океанографическое судно "Янтарь" и специалисты ВМФ РФ, которые проводят подводное обследование обнаруженных в зоне операции объектов при помощи телеуправляемого аппарата "Пантера плюс".