В Москве открывается новое здание консульского отдела посольства США

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Консульский отдел посольства США в России с 16 января начинает принимать посетителей в новом здании с космическим дизайном и расширенной пропускной способностью. Располагается оно на территории посольства США в Москве по адресу Большой Девятинский переулок, 8.

Генеральный консул США в РФ Лоуренс Тоби в беседе с ТАСС выразил мнение, что "новое ультрасовременное здание позволит улучшить условия, в которых россияне получают консульские услуги". "Прямое взаимодействие между людьми, к которому относятся туристические обмены и сотрудничество в области бизнеса, является краеугольным камнем долгосрочных отношений США и России. Поэтому мы считаем крайне важным создавать комфортные условия для получения консульских услуг", - указал он.

В частности, значительно увеличится пропускная способность нового помещения консульского отдела - только на первом этаже находятся 23 окна для проведения собеседований. Однако, как напомнили в посольстве США, "в настоящее время сотрудников консульства хватает для открытия лишь половины из этих окон вследствие того, что кадровый состав дипмиссии США в РФ был значительно сокращен в августе 2017 года по требованию российской стороны".

Полный запрет на электронику

Заявители на визы должны быть готовы к тому, что не смогут проносить в новое здания консульского отдела посольства США никакие электронные устройства, предупредила в беседе с ТАСС официальный представитель посольства Мария Олсон. При этом камер хранения для мобильных устройств теперь не предусмотрено - посетителям придется заранее думать о том, где оставить свою технику.

"Все электронные приборы, в том числе мобильные телефоны, камеры, ноутбуки и планшеты, не допускается проносить в консульский отдел", - пояснила дипломат. Соответствующая политика безопасности проводится в зданиях американских посольств и консульств по всему миру.

Космический лейтмотив

В архитектуре нового здания отражены космические мотивы. Его интерьеры украсят произведения искусства, посвященные теме исследования космического пространства. По задумке дизайнеров, работы российских и американских художников будут олицетворять культурный диалог между двумя странами.

Консульство оборудовано самым современным образом, спроектировано с учетом нужд людей с ограниченными возможностями и отвечает высоким стандартам безопасности, обратили внимание в дипмиссии. При его строительстве приоритетно использовались экологичные переработанные материалы и природосберегающие технологии.

Возведение нового здания началось в 2013 году на месте снесенных жилых квартир сотрудников посольства США. Помимо консульского отдела, здесь будут располагаться другие офисы посольства и жилые помещения для американских дипломатов.

Ситуация с американскими визами

Большая пропускная способность нового консульского здания позволяет надеяться на увеличение числа выдаваемых виз, хотя в посольстве и предупреждают, что в условиях сокращенной численности штата дипмиссии, сложности с выдачей виз сохранятся.

23 августа 2017 года, в ответ на предписание Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек в связи с решением Вашингтона выдворить из страны 35 российских дипломатов, посольство и консульства США на территории РФ прекратили выдачу неиммиграционных виз.

1 сентября эта процедура была возобновлена только в посольстве в Москве. В результате записаться в электронную очередь на визовое собеседование стало практически невозможным. Многие граждане РФ были вынуждены обращаться за американской визой в представительства США в соседних странах.

В начале ноября Олсон сообщила ТАСС, что консульства США тоже возобновили выдачу виз, но только тем гражданам, которым не требуется проходить визовые собеседования. Это заявители в возрасте до 14 лет, старше 79 лет и те, кто уже получал визу менее года назад.

Наконец, 11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновили проведение собеседований на получение неиммиграционных виз. Однако они по-прежнему проводятся "в ограниченном объеме" из-за сокращенного числа сотрудников диппредставительства.

В МИД РФ заявили, что рассматривают возобновление выдачи виз США в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке как шаг в правильном направлении. Однако там обратили внимание на то, что решение урезать именно работников, занятых на визовом участке, принимали в Вашингтоне и сделали это преднамеренно.

В министерстве считают, что россиянам специально создали неудобства, рассчитывая спровоцировать общественное недовольство. В МИД также напомнили, что еще в 2011 году Россия предлагала США вообще отказаться от виз для взаимных краткосрочных поездок.