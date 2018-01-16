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Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А на Украине

Общество
16 января, 1:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

По данным надзорного ведомства, за 11 месяцев 2017 года там было зафиксировано 29 вспышек вируса

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил граждан России о вспышке гепатита А в Николаевской области Украины. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время продолжается вспышка вирусного гепатита А в Николаевской области, где по состоянию на 5 января заболело 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе шестеро детей. При этом в двух случаях заболеваний отмечено тяжелое течение инфекции", - говорится в сообщении.

За 11 месяцев 2017 года на Украине было зафиксировано 29 вспышек вируса, отметили в Роспотребнадзоре, ссылаясь на информацию министерства здравоохранения Украины. Причинами возникновения очагов заболевания в большинстве случаев стали нарушения противоэпидемических требований и несоблюдение правил личной гигиены, говорится в сообщении.

"Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу и просит граждан учитывать информацию об ухудшении эпидемиологической ситуации при планировании поездок", - добавили в ведомстве.

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