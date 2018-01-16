Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А на Украине

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил граждан России о вспышке гепатита А в Николаевской области Украины. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"В настоящее время продолжается вспышка вирусного гепатита А в Николаевской области, где по состоянию на 5 января заболело 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе шестеро детей. При этом в двух случаях заболеваний отмечено тяжелое течение инфекции", - говорится в сообщении.

За 11 месяцев 2017 года на Украине было зафиксировано 29 вспышек вируса, отметили в Роспотребнадзоре, ссылаясь на информацию министерства здравоохранения Украины. Причинами возникновения очагов заболевания в большинстве случаев стали нарушения противоэпидемических требований и несоблюдение правил личной гигиены, говорится в сообщении.

"Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу и просит граждан учитывать информацию об ухудшении эпидемиологической ситуации при планировании поездок", - добавили в ведомстве.