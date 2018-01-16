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Конгрессмен рассказал, жевательные конфеты с каким вкусом предпочитает Трамп

Общество
16 января, 2:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, января. /ТАСС

Ранее уже неоднократно сообщалось, что нынешний президент США большой любитель фастфуда

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Ron Sachs / POOL

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предпочитает жевательные конфеты Starbursts со вкусом вишни и клубники. Об этом рассказал в опубликованном в понедельник интервью газете The Washingron Post лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Законодатель обратил внимание на вкусы главы государства, когда они в октябре прошлого года вместе были на борту президентского лайнера Air Force One. В какой-то момент Трамп достал упаковку упомянутых конфет, однако развернул не все, а только двух разновидностей: вишневые и клубничные. "Мы сидели, наслаждались небольшим десертом, и он предложил мне пару штук [конфет]", - сказал Маккарти.

"Только красные и розовые. Чуть позже двое его подчиненных увидели меня с конфетами этих цветов и сказали: "Это у президента самые любимые", - поведал конгрессмен. Как рассказал позднее газете неназванный представитель Белого дома, спустя несколько дней Маккарти попросил сотрудников своего аппарата закупить большую упаковку конфет Starbursts и извлечь из нее только розовые и красные, после чего отправил этот персонализированный набор Трампу в качестве подарка.

Ранее неоднократно сообщалось, что нынешний президент США также большой любитель фастфуда, в особенности того, что подают в ресторанах сети "Макдоналдс". Кроме того, корреспондент агентства Associated Press еще весной выяснил, что рабочий стол Трампа в Овальном кабинете Белого дома оснащен специальной красной кнопкой, после нажатия которой в комнату вскоре заходит прислуга со стаканом кока- колы.

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