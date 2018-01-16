Крупнейшая в США сеть аптек запретила ретушировать фото моделей в рекламе своей косметики

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Руководство крупнейшей в Соединенных Штатах сети аптек CVS приняло решение запретить использовать графические редакторы для ретуширования фотографий моделей, которые используются в рекламе косметических продуктов, выпускаемых под брендом CVS. Об этом компания сообщила в распространенном в понедельник заявлении.

Инициатива, которую решила реализовать сеть аптек, получила название CVS Beauty Mark. Она призвана подчеркнуть проблему повсеместного использования крупными брендами фотографий, на которых изменяется форма лица, естественный оттенок кожи, цвет глаз, удаляются морщины и складки кожи и т.д. Компания также высказала намерение работать по этому направлению с брендами, с которыми она сотрудничает. Отныне вся реклама косметических средств компании будет сопровождаться специальной пиктограммой в форме сердца, говорится в заявлении.

В нем отмечается, что по меньшей мере две трети женщин согласны с тем, что средства массовой информации сформировали нереалистичные стандарты красоты, а у 80% женщин падает самооценка после созерцания таких отретушированных фотографий с рекламных объявлений.

CVS Health, основанная в 1996 году, владеет одной из крупнейших сетей аптек в США. Всего ей принадлежит свыше 9,7 тыс. точек продаж фармакологических препаратов. Штаб-квартира компании, оборот которой за прошлый год превысил $177 млрд, располагается в городе Вунсокет (штат Род-Айленд).