В Нижегородской области появится замгубернатора, курирующий подготовку к ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Заместитель губернатора, который будет курировать блок министерств и ведомств, отвечающих за подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018), появится в Нижегородской области. Указ, предполагающий в том числе такое изменение структуры правительства региона, подписал врио губернатора области Глеб Никитин, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Новая структура, в частности, предполагает концентрацию в одном блоке под руководством заместителя губернатора подразделений правительства, ответственных за подготовку и проведение в Нижнем Новгороде игр чемпионата мира по футболу FIFA-2018: Министерства спорта, Министерства культуры, а также Департамента туризма и народных промыслов, впервые сформированного как отдельное структурное подразделение. Таким образом, развитие туристического потенциала и необходимой для этого инфраструктуры становится одним из приоритетов в работе правительства не только в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA-2018, но и на долгосрочную перспективу", - говорится в сообщении.

Игры ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде сыграют четыре матча группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

В новой структуре правительства региона акцент сделан также на социальной сфере. В отдельный блок под руководством заместителя губернатора вошли Министерство социальной политики, Министерство здравоохранения и Министерство образования, науки и молодежной политики. Также есть блок с финансово-экономическим направлением, в который вошли Министерство финансов, Министерство экономического развития и инвестиций, а также Министерство информационных технологий и связи. "Данное объединение создано с прицелом на реализацию стратегии цифровой экономики", - отмечается в сообщении.

"Блок реальной экономики, возглавляемый вице-губернатором, был усилен Управлением по труду и занятости населения, которое на данный момент представляет одно из приоритетных направлений работы областного правительства. Строительному блоку регионального правительства были возвращены функции государственной охраны объектов культурного наследия, а в Департаменте градостроительной деятельности отдельным направлением стало развитие агломераций Нижегородской области, которое позволит уделить особое внимание сохранению культурного наследия и самобытности городов, входящих в агломерацию", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку 70-летнего Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, который тот занимал на протяжении 12 лет. Врио главы региона президент назначил 40-летнего Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.