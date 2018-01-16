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Пострадавшего в результате ЧП в пермской школе ученика переведут в московскую клинику

Общество
16 января, 15:32 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 16, января. /ТАСС

Ребенок получил резаную травму глаза

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ПЕРМЬ, 16 января. /ТАСС/. Столичные врачи подключаются к лечению ребенка, получившего накануне резаную травму глаза в результате инцидента в пермской школе, - по итогам консилиума принято решение перевезти школьника в московскую больницу, сообщает во вторник пресс-служба краевого минздрава.

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Что известно о нападении на школьников в Перми

"Сегодня в Краевой детской клинической больнице по средствам видеоконференцсвязи был организован консилиум с коллегами из Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Врачи обсудили тактику, оптимальные методы лечения ребенка, получившего резаную травму глаза в результате инцидента в школе №127... Принято решение направить пострадавшего на обследование в Московское НИИ к лучшим специалистам страны", - говорится в сообщении.

Остальные восемь пострадавших школьников находятся в состоянии средней тяжести в Краевой детской клинической больнице. Двое подростков - зачинщиков происшествия - доставлены в городскую клиническую больницу №4, они в сознании. Там же в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится учительница.

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