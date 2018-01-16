Путин 17 января посетит в Коломне перинатальный центр и Форум малых городов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 17 января, посетит Коломну, где осмотрит перинатальный центр и встретится с участниками Форума малых городов и исторических поселений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"17 января состоится рабочая поездка Владимира Путина в подмосковный город Коломну. В ходе поездки президент России встретится с участниками Форума малых городов и исторических поселений, который объединяет 244-х руководителей городских и сельских поселений из 71 субъекта Российской Федерации. Глава государства также посетит перинатальный центр, где ознакомится с деятельностью этого современного медицинского комплекса", - говорится в сообщении.