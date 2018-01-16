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Оренбургские власти в 2017 году обеспечили жильем на 10% больше детей-сирот

Общество
16 января, 15:24 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 16, января. /ТАСС

Всего жилье получили более 490 детей

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ОРЕНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Снижение стоимости жилья позволило обеспечить жильем более 490 детей-сирот в Оренбургской области в 2017 году, что на 10% больше запланированного, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве социального развития региона.

"Впервые за последние шесть лет в Оренбургской области достигнут столь высокий процент освоения средств - 99,8%, всего приобретено 495 жилых помещений, это на 50 квартир больше запланированного. Экономия достигнута за счет того, что в ряде муниципалитетов стоимость жилья ниже предусмотренной нормативом", - сказал представитель министерства.

Всего на обеспечение жильем для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году направлено более 475,6 млн рублей, на эти средства планировалось обеспечить жильем 445 человек. В регионе ежегодно увеличивается доля жилья, приобретаемого на первичном рынке.

В 2017 году - это более 70% приобретенного жилья.

В 2016 на обеспечение сирот жильем было выделено более 472 млн рублей, жилье получили 450 очередников. Всего в очереди на получение жилья находится более 2 тыс. детей- сирот.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления жилищной политики администрации города Оренбурга, который обвиняется в приемке от застройщиков не отремонтированных квартир для льготников, в том числе детей-сирот.

Один из застройщиков уже осужден в сентябре прошлого года за хищение 32 млн рублей, выделенных на возведение жилья для детей-сирот и переселенцев из аварийных домов.

Директор оренбургской строительной компании "Автопортал" осужден на два года и шесть месяцев колонии.

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