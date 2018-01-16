На Украине с начала января заболели корью почти 1,3 тысячи человек

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Свыше тысячи человек заболели корью на Украине с начала текущего года. Об этом сообщил 16 января на брифинге директор Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

"Диагноз корь поставлен в этом году 1 тысяче 285 пациентам, в частности 429 взрослым и 856 детям", - сказал он. По словам Курпиты, один заболевший корью умер в Одессе.

По данным Центра, распространение заболевания началось в 2017 году. "В минувшем году было 4 тысячи 782 случая заболевания корью, что в 46,7 раза выше, чем годом ранее. Было также шесть летальных случаев", - добавил Курпита.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сказала на брифинге, что 86% заболевших в прошлом году не были вакцинированы. В сложившейся ситуации, подчеркнула она, система минздрава "должна действовать". "Вспышка кори есть, поскольку не было надлежащей вакцинации. Наши действия направлены на то, чтобы сделать качественные прививки, которые являются единственным действующим средством от этого серьезного вируса", - отметила глава ведомства.

В то же время, по словам директора департамента здравоохранения киевской горадминистрации Валентины Гинзбург, в столице вспышка кори уже пошла на спад. "Мы отмечаем постепенное уменьшение числа случаев заболевания в Киеве", - сказала она. По информации Гинзбург, в столице с начала января диагноз поставлен 87 пациентам, из которых 66 - дети. На лечении в стационаре находится 10 взрослых и 5 детей, "тяжелых пациентов нет".

Гинзбург сообщила также, что за минувшую неделю от кори было вакцинировано более 10 тысяч детей.