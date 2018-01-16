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Ректор МГИМО: участники "Трианонского диалога" доложат о своей работе лидерам РФ и Франции

Общество
16 января, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Анатолий Торкунов также отметил, что особое внимание уделяется подготовке информационной платформы диалога

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Участники российско-французского форума "Трианонский диалог" доложат о результатах своей работы и планах на будущее президентам России и Франции в мае на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 16 января сообщил сопредседатель форума, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Обе стороны уже провели довольно значительную работу по формированию координационного совета нашего диалога. Наверное, вы знаете, что планируется встреча президентов РФ и Франции в рамках Санкт-Петербургского экономического форума в конце мая, где мы сможем доложить о некоторых результатах нашей деятельности в рамках "Трианонского диалога", - сказал ректор МГИМО, выступая на экспертной дискуссии Гайдаровского форума "Трианонский диалог: город будущего". В ходе сессии представители России и Франции поделились друг с другом опытом и новыми идеями по городскому строительству и оптимизации условий жизни горожан.

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Большое внимание, по словам Торкунова, уделяется подготовке информационной платформы диалога, а именно интернет-порталам, которые будут запущены "в самое ближайшее время". "Их тестирование практически завершено. Мы надеемся, что эти порталы позволят, в том числе, напрямую общаться гражданам и различным французским и российским группам по интересам, будут способствовать росту взаимопонимания, взаимному интересу к друг другу", - рассказал Торкунов.

"Уже формируются серьезные и интересные планы, связанные с этим годом. Это участие в крупных выставках и конференциях, которые будут проходить и в России, и во Франции", - поделился сопредседатель форума.

Он указал, что нынешний приезд сопредседателя с французской стороны и ответственного секретаря "Трианонского диалога" Кристиана Лейри позволит представителям России и Франции "вновь обменяться планами на будущее, которые, как мы надеемся, будут в самое ближайшее время обнародованы".

Создать новый двусторонний форум "Трианонский диалог" президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон условились на встрече в Версале в мае 2017 года. По мнению сторон, формирование форума гражданских обществ позволит активно вовлечь в развитие отношений широкий круг лиц. Дополнительные шаги планируются, в частности, в области академических обменов и контактов молодежи.

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Темы
Гайдаровский форум - 2018
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Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович Торкунов, Анатолий Васильевич
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