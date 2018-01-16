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Более 1300 сирийцев вернулись в свои дома за минувшие сутки

Общество
16 января, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Кроме того, населенный пункт Деббабия провинции Хомс присоединился к режиму прекращения боевых действий

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 1300 жителей Сирии за минувшие сутки вернулись в свои дома, оставленные с началом боевых действий. Об этом сообщили во вторник в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

"Всего сутки в свои дома вернулся 1 321 человек, в том числе в провинции Риф-Дамаск - 1 112, Дейр-эз-Зор - 122, в провинции Хомс - 31, в провинции Хама - 29, в провинции Алеппо - 27 человек", - говорится в сообщении.

В бюллетене отмечается, что российские военные фиксировали отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб". Также говорится, что за минувшие сутки подписано соглашение о присоединении населенного пункта Деббабия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

"Обеспечено безопасное и беспрепятственное сопровождение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 123 тонны", - сообщили в центре. Кроме того, в провинции Дейр- эз-Зор жителям населенного пункта Мазлум доставлена питьевая вода.

Военные врачи центра за сутки оказали помощь 23 жителям Сирии, среди которых было 11 детей. Центром по примирению прорабатываются вопросы доставки гуманитарной помощи населению освобожденных от боевиков населенных пунктов Мазраат-Байт-Джинн и Байт-Джинн.

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