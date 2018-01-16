Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров назвал мифом информацию о нарушении прав человека в Чечне

Общество
16 января, 22:09 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 16, января. /ТАСС

По словам главы республики, посредством информационных атак недоброжелатели стремятся "вновь ввергнуть Чечню в хаос, а в итоге - ослабить Россию"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 16 января. /ТАСС/. Мифы о нарушении прав человека в Чечне создаются для дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании с участием представителей МВД и Управления Росгвардии по Чечне.

"Сегодня любой из нашей команды готов отдать свою жизнь, чтобы спасти хоть одного человека, но об этом на Западе молчат. Мы открыты для любого, кто действительно хочет помочь нашему народу. Нам нечего скрывать. И наши враги прекрасно это понимают и придумывают всякие мифы о нарушении прав человек в нашей республике", - сказал он.

По словам главы Чечни, посредством информационных атак недоброжелатели пытаются расколоть чеченское общество, как это было в 90-х годах, внушить людям, что единственный выход из якобы имеющей место вопиющей несправедливости - насилие.

"Чечня практически незаметна на карте, но находится в центре внимания западных государств и их приспешников в нашей стране. Мы регулярно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в нашей республике. И все это высасывается из пальца. Очевидно, что они стремятся вновь ввергнуть Чечню в хаос, а в итоге - ослабить Россию", - сказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что Чеченская Республика является одним из самых безопасных, благополучных и процветающих уголков мира, в котором уделяется особое внимание защите прав и свобод граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина упал более чем на 25% за сутки
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Депутаты Рады отказались признать республики Донбасса террористическими организациями
4
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
5
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
6
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в продаже в России в марте
7
Казахстан выводит отношения с США на новый уровень
Темы дня
Новости партнеров
Реклама