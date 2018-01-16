Кадыров назвал мифом информацию о нарушении прав человека в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 16 января. /ТАСС/. Мифы о нарушении прав человека в Чечне создаются для дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на совещании с участием представителей МВД и Управления Росгвардии по Чечне.

"Сегодня любой из нашей команды готов отдать свою жизнь, чтобы спасти хоть одного человека, но об этом на Западе молчат. Мы открыты для любого, кто действительно хочет помочь нашему народу. Нам нечего скрывать. И наши враги прекрасно это понимают и придумывают всякие мифы о нарушении прав человек в нашей республике", - сказал он.

По словам главы Чечни, посредством информационных атак недоброжелатели пытаются расколоть чеченское общество, как это было в 90-х годах, внушить людям, что единственный выход из якобы имеющей место вопиющей несправедливости - насилие.

"Чечня практически незаметна на карте, но находится в центре внимания западных государств и их приспешников в нашей стране. Мы регулярно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в нашей республике. И все это высасывается из пальца. Очевидно, что они стремятся вновь ввергнуть Чечню в хаос, а в итоге - ослабить Россию", - сказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что Чеченская Республика является одним из самых безопасных, благополучных и процветающих уголков мира, в котором уделяется особое внимание защите прав и свобод граждан.