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Жители Белграда несут цветы к храму Св. Саввы в память об Оливере Ивановиче

Общество
16 января, 23:46 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 16, января. /ТАСС

Призыв выйти к храму поступил к горожанам через социальные сети, сообщило агентство TANJUG

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БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Жители Белграда несут цветы на площадь перед храмом Святого Саввы в центре города и зажигают свечи в память об убитом 16 января лидере косовских сербов Оливере Ивановиче. Об этом сообщает 16 января агентство TANJUG.

По его данным, призыв выйти к храму поступил к горожанам через социальные сети. На площадь пришли и представители оппозиции: экс-президент Сербии Борис Тадич и экс-глава МИД страны Вук Еремич. Политики стояли во главе прозападного правительства Сербии в начале 2000-х годов.

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Аналогичная акция проходит во втором по величине городе страны - Нови-Саде. Граждане собираются на площади Свободы возле Успенской церкви, зажигают свечи и возлагают цветы. По данным агентства, здесь также появились представители политических партий.

Ранее сегодня сразу несколько оппозиционных лидеров обвинили в убийстве Ивановича сербские власти. В ответ в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич ответил своим оппонентам, что "не даст им предать Сербию, как они это сделали с Косово".

Как ранее заявил в интервью ТАСС лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, сербской власти абсолютно невыгодно устранение Ивановича, однако те, кто организовал убийство политика, преследовали цель обвинить в этом Белград.

Один из лидеров косовских сербов был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда".

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Убийство лидера сербской партии в Косове
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