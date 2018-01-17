Путин в Коломне осмотрит перинатальный центр и встретится с мэрами малых городов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит в среду с рабочей поездкой подмосковную Коломну, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства "встретится с участниками Форума малых городов и исторических поселений, который объединяет 244 руководителя городских и сельских поселений из 71 субъекта РФ", а также "посетит перинатальный центр, где ознакомится с деятельностью этого современного медицинского комплекса", говорится в сообщении пресс-службы.

Коломна - один из старейших городов Подмосковья, имеющий 840-летнюю историю и сохранивший многие памятники архитектуры прошлых веков. В настоящее время город является также крупным образовательным и культурным центром с развитой промышленной и транспортной инфраструктурой. В предыдущий раз Путин посещал Коломну с рабочей поездкой в качестве президента в 2003 году.

Благоустройство малых городов

Как сообщается на сайте Минстроя РФ, на Форуме малых городов в Коломне будет обсуждаться специфика развития таких поселений, а также будут подведены итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды и проанализирован эффект проектов благоустройства. Кроме того, в числе ключевых тем - сохранение и развитие культурного, туристического и экономического потенциала малых городов и исторических поселений, меры их поддержки. На форуме, который проводится при поддержке ассоциации "Русская провинция" и Всероссийского совета местного самоуправления, ожидаются глава Минстроя Михаил Мень, глава Минкультуры Владимир Мединский и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как ожидается, во встрече Путина с руководителями малых городов примет участие также новый помощник главы государства по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, назначенный на эту должность в конце декабря 2017 года.

Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.

Президент РФ на заседании Совета по развитию местного самоуправления в августе прошлого года в Кирове назвал благоустройство городской среды одним из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью. "Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях", - в частности указал тогда Путин. Он также признал, что нужно отдельно проработать вопросы о поддержке благоустройства дворов в малых населенных пунктах и поселениях, имеющих особую ценность для исторического и культурного наследия. На том же совещании глава государства пообещал обдумать идею увеличения доли НДФЛ, направляемой в бюджеты исторических поселений.

Новый перинатальный центр в Коломне

Коломенский центр материнства и детства, который посетит Путин, был открыт в октябре 2017 года. Это многопрофильный стационар, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием.

Программа строительства перинатальных центров в регионах РФ была принята по поручению главы государства в 2013 году, затем она была включена в аналогичный приоритетный проект. Всего к концу 2018 года по всей стране должно быть построено более 90 современных перинатальных центров. По итогам большой пресс-конференции в декабре Путин поручил кабмину подготовить предложения о продолжении реализации этой программы. Как ранее отмечал президент, в создании в регионах перинатальных центров был сделан хороший рывок, во многом благодаря чему в России снизилась младенческая смертность.