Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.01:
$ 56.39
€ 69.02
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке РС-инфекции в Финляндии

Общество
17 января, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

За первую неделю января в стране было зарегистрировано более 500 случаев заболевания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке респираторно-синцитиального вируса человека (РС-инфекции) в Финляндии. Об этом говорится в среду в сообщении ведомства.

"Только в первую неделю января 2018 года было зарегистрировано более 500 случаев заболевания. Согласно данным детской больницы Хельсинки, куда с этим заболеванием госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев, вспышка в основном наблюдается в городе Хельсинки. Однако медицинские учреждения по всей стране сообщают о росте инфекции, вызванной HRSV", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что вспышка заболевания наблюдается в стране ежегодно, но в последние годы усиливается ее интенсивность.

"Официальные власти Финляндии держат ситуацию на контроле, однако не дают прогноз по срокам завершения эпидемического подъема", - отмечается в сообщении.

Респираторно-синцитальная инфекция (РС-инфекция) - входит в группу острых респираторных вирусных инфекций. РС-вирусы способны проникать в нижние дыхательные пути и вызывать бронхиты и пневмонии, передается воздушно-капельным путем, источником является больной человек или вирусоноситель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс биткоина упал более чем на 25% за сутки
2
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
3
Депутаты Рады отказались признать республики Донбасса террористическими организациями
4
СМИ: новый глава МИД Польши уволит из ведомства выпускников МГИМО
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Что известно о "кремлевском докладе" минфина США
7
Первая пачка сигарет с цифровой маркировкой появится в продаже в России в марте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама