Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке РС-инфекции в Финляндии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке респираторно-синцитиального вируса человека (РС-инфекции) в Финляндии. Об этом говорится в среду в сообщении ведомства.

"Только в первую неделю января 2018 года было зарегистрировано более 500 случаев заболевания. Согласно данным детской больницы Хельсинки, куда с этим заболеванием госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев, вспышка в основном наблюдается в городе Хельсинки. Однако медицинские учреждения по всей стране сообщают о росте инфекции, вызванной HRSV", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что вспышка заболевания наблюдается в стране ежегодно, но в последние годы усиливается ее интенсивность.

"Официальные власти Финляндии держат ситуацию на контроле, однако не дают прогноз по срокам завершения эпидемического подъема", - отмечается в сообщении.

Респираторно-синцитальная инфекция (РС-инфекция) - входит в группу острых респираторных вирусных инфекций. РС-вирусы способны проникать в нижние дыхательные пути и вызывать бронхиты и пневмонии, передается воздушно-капельным путем, источником является больной человек или вирусоноситель.