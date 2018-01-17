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Президент Колумбии выразил соболезнования родным погибших при крушении военного вертолета

Общество
17 января, 2:38 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 17, января. /ТАСС

В результате инцидента погибли 10 человек

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БОГОТА, 17 января. /ТАСС/. Колумбийские власти скорбят из-за гибели 10 человек при крушении военного вертолета на севере страны. Об этом сообщил во вторник президент страны Хуан Мануэль Сантос.

"С прискорбием узнали о гибели экипажа и пассажиров военного вертолета в Сеговии (департамент Антиокия). Выражаю соболезнования родственникам погибших", - написал глава государства в Twitter.

В официальном сообщении сухопутных сил Колумбии подчеркивается, что вертолет Ми-17 с номерами EJC 3380 совершал перелет по маршруту Каукасия - Сеговия. "На борту находился экипаж в составе двоих офицеров и двоих сержантов, а также шести пассажиров, четверо из которых были военными, а двое гражданскими. Они входили в состав группы авиации сухопутных сил по обеспечению топливом и осуществляли проверку пунктов заправки в данном районе с целью повышения готовности проведения военных операций", - отметили в ведомстве.

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