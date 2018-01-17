В Дагестане более чем у половины прошедших диспансеризацию детей выявлены заболевания

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Около 318 тыс. детей и подростков прошли диспансеризацию в Дагестане в 2017 году, более чем у половины из них выявлены различные заболевания, сообщила ТАСС в среду представитель министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

"В 2017 году профилактические медосмотры и диспансеризацию прошли почти 318 тыс. детей и подростков - порядка 100% от плана на год. У более половины обследованных диспансеризация выявила те или иные заболевания, они нуждаются не только в оздоровительных мероприятиях, но и в проведении коррекции нарушений здоровья", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, для повышения качества и доступности медпомощи сельским детям в течение года по графику в сельские районы выезжали бригады специалистов медицинских организаций, центров здоровья для детей, используя передвижные модули, оснащенные современным оборудованием. В ходе таких выездов осмотрами охватили до 9 тыс. детей, проведено до 20 тыс. консультаций, сообщила она. "Особое внимание уделяется диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С начала года врачами медицинских учреждений осмотрено более 7 тыс. детей данной категории", - сказала Муртазалиева корреспонденту ТАСС.

По словам главного педиатра минздрава Дагестана Валентины Костровой, по итогам диспансеризации одно из первых мест занимают проблемы с желудочно-кишечным трактом, что связано с неправильным питанием и засильем фастфуда. "Необходимо осуществлять жесткий контроль за ассортиментом школьных буфетов. Сегодня там продают все, что так нравится ребятишкам и так вредно для их здоровья: сухарики, орешки, чипсы, жвачки и леденцы", - цитирует Кострову пресс-служба минздрава региона.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Дагестане диспансеризацию прошли почти 22% взрослого населения - более 450 тыс. человек (95,5% от запланированного), почти у половины из них выявлены те или иные заболевания, на более полное медобследование направлены более 200 тыс. человек. По словам врио министра здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимова, 130 тыс. человек признаны здоровыми, у 95 тыс. выявлена гипертония, у 45 тыс. - ишемическая болезнь сердца, у 2,7 тыс. - онкология.

По данным пресс-службы минздрава Дагестана, в 2016 году диспансеризацию прошли 535 тыс. жителей республики.