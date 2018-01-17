Ректор ВЭШ считает, что искусственный интеллект поможет людям понимать разные языки

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Через 10 лет проблем с пониманием людей их разных стран не будет в связи с активным распространением искусственного интеллекта-переводчика. Такое мнение в среду высказал ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов, выступая на Гайдаровском форуме.

"Через 10 лет с очень большой вероятностью на рынок войдет искусственный интеллект - переводчик, который будет эквивалентен художественному переводу. Понятно, что художественный перевод - это творческое дело, здесь (будет) нормальный художественный перевод", - отметил Кузьминов.

По его мнению, проблемы с пониманием человека, говорящего на другом языке, не будет. "Что это значит - даже трудно себе представить полностью последствия", - заключил ректор ВШЭ.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.