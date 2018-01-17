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Румынские овцы мешают работе комплекса ПРО США

Общество
17 января, 14:27 UTC+3

Американские военные просят снести расположенную неподалеку от базы овчарню, но ее владелец требует за это денежную компенсацию

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Стратегический комплекс противоракетной обороны США Aegis Ashore в Девеселу, Румыния

Стратегический комплекс противоракетной обороны США Aegis Ashore в Девеселу, Румыния

© EPA/ROBERT GHEMENT

БУХАРЕСТ, 17 января. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Обычные овцы мешают работе американских военнослужащих стратегического комплекса противоракетной обороны США Aegis Ashore на румынской военной базе в Девеселу (уезд Олт на юге страны). Животные пасутся вокруг бетонной ограды и наступают на датчики безопасности, приводя в действие сигналы тревоги и нарушая порядок дня на военном объекте.

В результате представитель американского командования базы официально обратился в министерство национальной обороны, заявив, что расположенная в десятке метров от забора овчарня "подрывает минимальные требования безопасности и препятствует функционированию установок", сообщило агентство AFP. Американская сторона выражает удовлетворение военным сотрудничеством с румынскими союзниками, давая однако понять, что в данном случае Румыния нарушает обязательства по международному соглашению.

В свою очередь, владелец овец, 63-летний крестьянин Думитру Блежа потребовал выплаты компенсаций размером в €18 тыс. за возможный снос овчарни площадью 132 квадратных метра, сообщает агентство. В противном случае он отказывается увести свой скот в другое место.

До прихода американцев в 2013 году овцы паслись в этих местах многие годы, однако теперь вокруг их присутствия в Девеселу развернулась полемика. Одни напоминают, что Блежа купил гектар земли и построил там овчарню еще в 2007 году, задолго до начала работ по установке противоракетного комплекса. Другие утверждают, что овчарня была построена без необходимого по закону разрешения. Третьи даже считают, что Блежа нарочно приобрел землю в этом районе, чтобы потом потребовать крупное возмещение от американцев. Судебное разбирательство между румынским военным ведомством и овцеводом продолжается уже около трех лет.

Комплекс в Девеселу был открыт в мае 2016 года, его строительство обошлось примерно в $800 млн. 

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