ФАДН считает необходимым принять закон об адаптации мигрантов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало законопроект об адаптации мигрантов. Об этом в среду в ходе правительственного часа в нижней палате парламента заявил руководитель ФАДН Игорь Баринов. Он надеется на то, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен в Госдуме.

"Нами сейчас разработан законопроект о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ, который впервые в российском законодательстве закрепляет перечень основных понятий, необходимых для обеспечения деятельности в соответствующей сфере. На данный момент законопроект находится на рассмотрении в правительстве, надеемся, в скором времени будет внесен в Госдуму", - рассказал Баринов.

Он отметил, что без вступления данного закона в силу ФАДН практически не имеет правовых оснований для осуществления закрепленных за ними полномочий в этой сфере.