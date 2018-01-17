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ФАДН считает необходимым принять закон об адаптации мигрантов

Общество
17 января, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассчитывает на то, что в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало законопроект об адаптации мигрантов. Об этом в среду в ходе правительственного часа в нижней палате парламента заявил руководитель ФАДН Игорь Баринов. Он надеется на то, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен в Госдуме.

"Нами сейчас разработан законопроект о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ, который впервые в российском законодательстве закрепляет перечень основных понятий, необходимых для обеспечения деятельности в соответствующей сфере. На данный момент законопроект находится на рассмотрении в правительстве, надеемся, в скором времени будет внесен в Госдуму", - рассказал Баринов.

Он отметил, что без вступления данного закона в силу ФАДН практически не имеет правовых оснований для осуществления закрепленных за ними полномочий в этой сфере. 

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Персоны
Баринов, Игорь Вячеславович
Страны
Россия
Темы
Миграционная ситуация в РФ
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