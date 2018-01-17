В Новосибирской области предлагают создать местный "совет Яровой" по безопасности детей

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Председатель общественного совета при министерстве труда и социального развития Новосибирской области Николай Мамулат предложил создать в регионе местный экспертный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере безопасности детей. За пример он взял аналогичный совет, сформированный в ноябре 2017 года при Государственной думе по инициативе вице-спикера Ирины Яровой.

"Помогло бы формирование в области, так называемого совета Яровой. <…> Такой совет есть на федеральном уровне. Свой вариант нужен нам на региональном… Я думаю, что это будет хорошим подспорьем для губернатора и для правительства в целом", - сказал Мамулат на круглом столе в правительстве Новосибирской области.

Региональный совет, по его словам, мог бы выполнять наблюдательные и контролирующие функции, отслеживать работу местных общественных организаций, которые занимаются помощью в сфере семьи и детства, чтобы избежать злоупотреблений.

Эксперт предположил, что совет может быть создан при правительстве, законодательном собрании или министерстве труда и соцразвития региона. В него могли бы войти уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области и общественные организации, которые работают в сфере поддержки детей.

Мамулат добавил, что такая работа уже ведется различными общественными организациями: "Например, Русская православная церковь очень активно занимается поддержкой детей, особенно тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Ряд общественных организаций также работают уже много лет и успели зарекомендовать себя. Необходимо выделить эти организации, активнее включать их в работу, в том числе и в тот совет, о котором я сейчас говорил".

Экспертный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития в ноябре 2017 года был создан в Госдуме по инициативе вице-спикера Ирина Яровой. Ранее сообщалось, что он занимается защитой жизни и здоровья детей, информационной безопасностью, единством образовательного пространства и воспитания, организацией отдыха и оздоровления. Кроме того, в числе задач совета профилактика экстремизма и правонарушений в молодежной среде, предотвращение вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, поиск пропавших детей и реабилитация потерпевших.