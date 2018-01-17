Москва формирует резерв управленческих кадров для системы здравоохранения

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился в среду с победителями кадрового проекта Департамента здравоохранения "Лидер.Мед", который реализуется в столице для обновления кадрового потенциала медицинских учреждений.

Проект "Лидер.Мед" стартовал 22 августа и завершился 1 декабря 2017 года. По результатам отбора в кадровый резерв Департамента здравоохранения вошли 300 специалистов. Список был опубликован 29 декабря на сайте департамента. Помимо врачей, участие в проекте приняли медсестры с высшим образованием, а также юристы и экономисты, работающие в медицинских организациях.

"Поздравляю вас с победой в этом большом и непростом конкурсе. Я знаю, что количество желающих было выше 6 тыс. человек. <...> Выбрать нам, конечно, было крайне сложно", - сказал Собянин.

По его словам, проведение конкурса связано с переходом медицинских учреждений Москвы от финансирования по бюджетной модели к конкурентной среде. В столице на базе маленьких клиник, районных больниц, амбулаторных медучреждений создаются крупные амбулаторные и многофункциональные медцентры. Как пояснил мэр, в системе здравоохранения сложилась ситуация, когда в одинаковых по типу и объему прикрепленного населения поликлиниках наблюдаются отличия в качестве оказания медуслуг, финансово-экономических показателях и зарплате персонала.

При этом, добавил Собянин, качество оказания услуг пациентам, обстановка в коллективе и зарплата персонала зависят от навыков руководителя учреждения. "Новые лидерские качества мы решили не искать в старой системе, когда кто-то кого-то знает и пригласил. <...> Мы провели масштабный конкурс и выявили огромное количество людей, которых раньше Департамент здравоохранения просто не видел. У нас появился большой отряд амбиционных, хорошо подготовленных людей, готовых быть кадровым резервом для серьезных должностей", - отметил он.

Участникам проекта предстояло пройти четыре этапа: заполнение анкеты на сайте департамента с общей информацией об образовании и трудовой деятельности, онлайн-тестирование на сайте проекта, очное тестирование и интервью по компетенциям, самопрезентация, решение кейсов, групповые и индивидуальные упражнения и др. Последним этапом стало формирование кадрового резерва руководителей медицинских организаций, подведомственных департаменту.