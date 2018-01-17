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На Гайдаровском форуме неизвестный швырнул листовки в Чубайса

Общество
17 января, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Председатель правления АО "Роснано" отнесся к выходке с юмором и отметил, что юноша не смог добросить бумаги до адресата

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Председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс

Председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в среду бросил листовки в председателя правления АО "Роснано" Анатолия Чубайса, выступавшего в роли модератора одной из сессий Гайдаровского форума в Москве.

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Инцидент произошел в начале сессии. Вышедший на сцену мужчина не только бросил листовки в Чубайса, но и попытался что-то сказать, однако был прерван сотрудниками охраны, которые взяли его под руки и вывели из аудитории.

Сам Чубайс отнесся к выходке с юмором, отметил, что юноша не смог добросить бумаги до адресата.

"Что-то не добросил молодой человек. Как-то не доработал", - отшутился бизнесмен и вспомнил, что в прежние времена недовольные бросали бутылки с кефиром.

Позднее председатель правления "Роснано" поднял брошенные на сцену листовки и, беседуя с другими участниками сессии, зачитал некоторые из них. "Нас всех вместе называют форумом воров и предателей", - сказал Чубайс, рассматривая бумаги.

"Грабители народа должны быть наказаны", "Завершим реформы так: Сталин, Берия, ГУЛАГ", - зачитывал он. Еще одна листовка посвящалась персонально главе "Роснано": "Чубайса на нары, народ на Канары". Сам модератор со смехом сказал, что этот лозунг ему нравится больше других.

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