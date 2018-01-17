Глава МВД РФ вручил ведомственные награды журналистам в честь Дня печати

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды, в том числе грамоты и благодарности российским журналистам в честь Дня печати. Среди награжденных старший корреспондент информационного агентства ТАСС Ирина Вельматова.

Выступая на торжественной церемонии, Колокольцев отметил, что за последние два года число подписчиков на официальные аккаунты МВД увеличилось в 2,5 раза. "Сегодня одним из главных критериев оценки деятельности полиции является общественное мнение, которое в значительной степени формируется под влиянием массмедиа. Хочу поблагодарить всех вас за постоянное внимание к нашим успехам, неравнодушие к существующим проблемам и готовность вести конструктивный диалог", - сказал министр.

Глава МВД также поздравил с профессиональным праздником журналистов. "Искренне поздравляю всех с профессиональным праздником и желаю благополучия, новых творческих свершений и интересных проектов", - сказал Колокольцев.